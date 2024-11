Juventus, John Elkann prima del derby: "Ho piena fiducia in Thiago Motta"

Da Torino a Pechino, ma con il derby in testa.non ha dubbi e carica la: "".I bianconeri affrontano questa sera - ore 20.45 italiane - i granata nel derby della Mole prima della sosta per le nazionali.Una partita preziosa per la Vecchia Signora, che con una vittoria potrebbe agganciare momentaneamente l'Inter al secondo posto in classifica. E dalla Cina arriva l'incoracciamento di John Elkann.- A Pechino oggi è stata inaugurata la Agnelli Chair of Italian Culture alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e John Elkann, presidente della Fondazione Agnelli, CEO di Stellantis e azionista di maggioranza della Juventus, ha rivolto un messaggio di incoraggiamento alla squadra e al tecnico in vista del derby: "I derby sono sempre difficili ma la squadra sta mettendosi bene insieme. Ho piena fiducia in Thiago Motta, ha preso davvero bene in mano la squadra", riporta Ilbianconero.com.

La cattedra, ospitata e gestita dal China-Europe Philanthropy Innovation Research Center (CEPIRC) dell'Università di Pechino, rappresenta un nuovo ponte culturale tra Italia e Cina, e l'occasione ha visto Elkann mostrare il suo sostegno ai bianconeri per l’atteso scontro cittadino.