Juventus, Thiago Motta cerca un leader: la fascia da capitano è l'indizio, Locatelli la risposta

non lo dice e non lo dirà mai apertamente, ma per la crescita della suacontinua a cercare all'interno dello spogliatoio un calciatore che possa ergersi sopra gli altri e trascinare tutto il gruppo tanto in partita quanto in allenamento. In sostanza l'allenatore italo-brasiliano vuole almeno un riferimento su cui poter contare in ogni momento della sua gestione e, oggi, questo elemento non c'è. O meglio non c'è ancora, ma ce ne sono diversi che si stanno di volta in volta alternando con un indizio ben chiaro e ben visibile di gara in gara: la fascia di capitano.

Da quando ha accettato di sedersi sulla panchina della Juventussu cui mettere la fascia da capitano. Un cambiamento clamoroso rispetto al passato dove la scelta veniva fatta a inizio stagione e difficilmente cambiava. Quest'anno la fascia ufficialmente di proprietà di Danilo era partita sul braccio diche l'ha indossata per 6 volte. Poi qualcosa, anche nel rapporto con l'allenatore, si è incrinato e la fascia è tornata sul braccio diper 4 volte. Nel mezzo ci sono state le fasce indossate dacontro Napoli e Lipsia (gara dell'infortunio) econtro la Lazio. Infine contro Udinese e Lille

La fascia girevole è l'indizio più importante di ciò che Thiago Motta sta cercando, quasi disperatamente, all'interno del gruppo. Con il suo italiano internazionalizzato"5 capitani? Il mio capitano deve avere tutto. La fascia è qualcosa di straordinario, che deve trasmettere tanto, deve dare l'esempio, deve mettere in difficoltà gli altri per fare meglio. Quelli che l'hanno indossata possono "leaderare" il gruppo"

In una sqaudra molto giovane dove Yildiz, Conceiçao, Savona e Mbangula rubano l'occhio chi si erge a ruolo di comandante e portatore dei valori bianconeri nello spogliatoio? Danilo ha il problema di non essere considerato centrale dall'allenatore, Gatti ha perso quella considerazione e allora potrebbe davvero essere Manuel Locatelli la scelta definitiva. Cuore bianconero ha imparato a meritarsi il rispetto del suo allenatore: "Ha reagito al momento no dimostrando sana competizione in allenamento. Tutto merito suo, si è guadagnato di giocare e ora si merita la titolarità"