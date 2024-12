La Juventus si affida a Jorge Mendes: clausola Conceiçao e prima offerta per Antonio Silva

Laha un alleato potente in vista del mercato di gennaio dove, anche senza budget per intervenire immediatamente, si proverà a far arrivare a Torino ben più di un singolo rinforzo nel reparto difensivo. Gli obiettivi sono molteplici e, in base alle uscite, ci sarà più o meno margine per portare alla corte dirinforzi importanti. E quell'alleato risponde al nome di Jorge Mendes, super agente portoghese che con il direttore dell'area sport Cristiano Giuntoli è già al lavoro su due fronti.Il primo riguarda un giocatore che è già in rosa e che sta stupendo tutti per la velocità con cui si è non solo adattato al calcio di Thiago Motta, ma anche adeguato al calcio italiano., arrivato ufficialmente in. Una clausola pre-concordata non c'è, ma, l'obiettivo è quello di riscattare già entro dicembre il suo cartellino con un'operazione che, al di là dei dettagli (non trascurabili) sulla dilazione dei pagamenti,Il costo di Conceiçao inciderà ovviamente sui prossimi bilanci, ma l'urgenza della Juventus è quella di inserire subito in rosa un difensore centrale per colmare il vuoto lasciato da Bremer e Cabal (entrambi infortunatisi ai legamenti crociati del ginocchio).difensore centrale classe 2003 del, a Torino, magari anticipando un colpo che poteva essere previsto per il futuro.L'agente di, che oggi è scontento a Lisbona perché Bruno Lage gli preferisce costantemente Araujo nei suoi titolari, è proprio Jorge Mendes che secondo la Gazzetta dello SportOfferta di prestito con diritto di riscatto respinta al mittente anche perché, come confermato dal presidente, "A gennaio non parte nessuno". Servirà quindi un ampio lavoro di mediazione da parte di Giuntoli e soprattutto di Mendes, l'alleato più importante della Juventus in vista di gennaio.