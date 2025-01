Juventus, Kolo Muani non convocato nel Psg: fuori anche Skriniar

Dal campo arrivano segnali di mercato, dalla Francia arrivano indicazioni per la Serie A. Con la Juventus diretta interessata. Stasera il Psg capolista in Ligue 1 ospita il Saint Etienne nel posticipo della 17a giornata, partita in programma alle 20.45 con, in uscita dal club francese e protagonisti in questo mese di trattative. I due giocatori erano stati convocati per la gara di Coppa di Francia contro il Lens, e potrebbe essere stata quella l'ultima volta.

- Il secondo, in particolare, è nel mirino della Juventus che sta cercando un'alternativa a Vlahovic., il Psg ha dato l'ok alla cessione a queste condizioni ma ci sono ancora alcuni aspetti da sistemare: il club francese vorrebbe un indennizzo per il prestito, e inoltre bisogna trovare un accordo su come dividersi gli 8 milioni di euro netti d'ingaggio che percepisce Kolo Muani a Parigi.- L'altro grande escluso è Milan Skriniar, anche lui in uscita dal Psg per mettere fine a un'esperienza che non è mai decollata del tutto. Il difensore slovacco è stato accostato a diversi club di Serie A dove ha già giocato con le maglie di Sampdoria e Inter,che per far partire l'attaccante georgiano vorrebbero un'offerta senza giocatori e che si aggiri intorno ai 75 milioni.