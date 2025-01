Juventus, Kolo Muani può giocare con il Milan? Cosa dice il regolamento

AFP via Getty Images

Il rallentamento arrivati al traguardo finale. Lanon ha ancora ufficializzato l'ingaggio didale prova il tutto per tutto per stringere e avere a disposizione l'attaccante già contro il Milan.Nessun intoppo per quanto riguarda l'accordo tra i club, prestito secco fino al termine della stagione, o visite mediche, già sostenute dall'attaccante, ma il PSG ha già raggiunto il numero massimo di giocatori ceduti in prestito nello stesso momento e deve risolvere una delle sei situazioni in essere per poter completare la cessione di Kolo Muani alla Juve.

Thiago Motta pensava di poter contare immediatamente sul francese e di poterlo convocare già per la sfida con il Milan, valida per la 21esima giornata di Serie A e in programma sabato 18 gennaio alle 18. Uno scenario ancora concretizzabile, ma come? Ecco cosa dice il regolamento.- Si tratta di una vera e propria corsa contro il tempo, PSG e Juventus sono al lavoro per risolvere la situazione e completare l'operazione. Per poter avere a disposizione Kolo Muani contro il Milan,(ovvero entro la mezzanotte del giorno che precede la partita): se ci riusciranno, potranno regolarmente convocare il centravanti per la gara dell'Allianz Stadium. In caso contrario, l'ex Eintracht Francoforte potrà eventualmente essere disponibile per la partita seguente, contro il Napoli il 25 gennaio (ore 18).