Juventus: Kolo Muani sì, ma per Vlahovic. La pazza idea salva-bilancio col PSG

KOLO MUANI PIACE - Il profilo del centravanti francese del Paris Saint Germain, oggi scontento perché non preso in considerazione da Luis Enrique e di fatto impiegato soltanto per 78 minuti suddivisi in 5 gare dal rientro dalla sosta per le nazionali di ottobre, piace parecchio. Su di lui la concorrenza è alta, dal Tottenham al Galatasaray passando anche per il Milan, ma la base da cui il club parigino parte è quella di non poter e voler depauperare un investimento importantissimo fatto per lui quando fu pagato quasi 90 milioni per strapparlo all'Eintracht Francoforte.