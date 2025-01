La sostituzione di Vlahovic e la squadra troppo fragile: la Juventus di Motta è diversa da ciò che doveva essere

E' sembrato sin da subito un presagio, e non di buone notizie. Semmai il contrario. Rieccoci, stavolta a Riad. A fare i conti conche si fa dramma sportivo: quella con ilera una partita ben indirizzata, mai chiusa e allora riaperta, fino a squarciare il destino e a ribaltarlo, donando un successo fondamentale a Conceicao padre davanti alle lacrime di Conceicao figlio. Storie che s'intrecciano, come le sorti. O i rapporti.Non c'è stato nessuno sguardo torvo all'uscita dal campo, c'è stata però proprio l'uscita, e in un minuto troppo chiaro per non venir fuori come una

Di bocciatura si è trattata, sì. Non era una scelta legata al futuro, non era una scelta legata alle condizioni fisiche. Era una scelta legata semplicemente a ciò che Motta stava vedendo durante la partita. E non gli piaceva, non gli era proprio andato giù quel poco lavoro in. "I cambi? Li rifarei, prendi le decisioni in funzione di come vedi la squadra", ha spiegato l'allenatore. Aggiungendo: a volte va bene, a volte va male.e scombussolato da una rivoluzione importante, decisiva, ma quanto realmente necessaria?

Necessaria lo è stata per questioni economiche, le stesse che hanno allontanatodal bianconero e che potrebbero allontanare ulteriormenteda Torino. Con gli alti e i bassi delle prestazioni, naturalmente,, che potenzialmente verrà ridiscusso soltanto a febbraio, quando è previsto un nuovo meeting tra Giuntoli e l'agente di DV9. Al momento, le probabilità che si strappi un accordo non sono alte. Nient'affatto. Sono anzi un riflesso di quello che è la Juventus in questo momento: in perenne attesa, e nel mentre una vita vissuta nel caos. In bocca al lupo a chi dovrà sbrogliare la matassa.