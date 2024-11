Juventus: Koopmeiners contro il Milan ha giocato con la febbre a 38

sicuramente non è stata una bella partita. Lo 0-0 finale ha lasciato tutti delusi soprattutto per la mancanza di occasioni da gol e pericolosità offensiva. L'emergenza di casa bianconera ha inciso sul risultato e sulla prestazione con le assenze pesantissime, su tutte quella di Vlahovic, che hanno costretto Thiago Motta a scelte forzate come anche quella di sperimentare un modulo in cuisi è quasi re-inventato da falso nove.Una prestazione, quella dell'attesissimo centrocampista olandese, risultata poi negativissima al punto da aver raccolto nelle nostre pagelle come in quelle di quasi tutti i media italiani, solo delle grosse insufficienze. Il nostro Cristiano Corbo gli ha dato un 5 piento con questa motivazione:

Con il passare dei giorni emerge però un dettaglio che, sebbene non riabiliti la prestazione, concede all'ex Atalanta quantomeno un attenuante.Ha stretto i denti, ha voluto esserci per dare supporto a una squadra già in emergenza, ed è sceso in campo, come riportato da Romeo Agresti, conNon era lucido, ma non può bastare come scusa.