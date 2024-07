Juventus-Koopmeiners, e ora? Percassi ha rimesso l'Atalanta al centro della trattativa, serve un'offerta monstre

L'ACCORDO - E Koopmeiners ha già fatto sapere da tempo alla società che in questa estate avrebbe voluto la cessione. Lo aveva dichiarato a mezzo stampa direttamente da uno degli ultimi ritiri in cui ha vestito la maglia della nazionale olandese: "Ho detto all'Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi. Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interesse della Juventus, mi auguro che l’Atalanta incassi una bella cifra da me". E i contatti con la Juventus sono iniziati proprio in quei giorni, ma proprio da queste dichiarazioni emerge anche il motivo per cui Percassi abbia voluto, o dovuto, esporsi così sul giocatore.