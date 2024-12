Juventus, Koopmeiners: "Voglio fare meglio. Vicino a Vlahovic posso essere pericoloso"

52 minuti fa



Teun Koopmeiners ha parlato a Dazn prima di Juventus-Bologna. Le sue parole:



MOMENTO - "Mi sento bene fisicamente, anche mentalmente. Voglio fare meglio però questo è certo".



VLAHOVIC - "Voglio giocare vicino a Vlahovic perché vicino a lui posso essere pericoloso perché sei in area, sto vicino a lui e posso fare assist. Devo stare anche vicino al centrocampo ed alla difesa, devo fare altro anche".



OBIETTIVO - "Bellissimo tornare a giocare nella nostra casa dopo tante partite fuori, è importante per i tifosi e per il club prendere i tre punti oggi".