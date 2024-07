Calciomercato.com

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DA ILBIANCONERO.COM

JUVENTUS, L'ARRIVO DI THIAGO MOTTA ALLA CONTINASSA

E' iniziata ufficialmente l'avventura dialla. Nella serata di ieri, domenica 7 luglio, l'arrivo a Milano per poi trasferirsi immediatamente a Torino e raggiungere la Continassa, oggi il primo giorno nel centro sportivo dei bianconeri e il via dei lavori.- E' il giorno delleper Thiago Motta (arrivato intorno alle10e il suo staff, composto dai suoi storici e più fidati collaboratori che lo hanno accompagnato fin dagli albori della carriera da allenatore, un passaggio propedeutico all'inizio dell'avventura in panchina. Per l'ex Bologna dunque una giornata tra ile il quartier generale della Continassa per prendere confidenza con i nuovi ambienti.Al suo arrivo Thiago Motta si è intrattenuto con tutti i tifosi per autografi e foto. Ha sorriso a qualche richiesta dei tifosi ("Distruggi l'Inter") e al coro intonato dai fan "Chi non salta interista è" non ha saltato, continuando a firmare autografi.- Come sono andate le prime ore in bianconero per Thiago Motta? Il primo ad accogliere il tecnico nel quartier generale della Juventus, a pochi passi dall'Allianz Stadium, è stato, "braccio destro" die a sua volta una new entry nell'organigramma societario. Poi per l'allenatore cena con alcuni dirigenti.