Juventus e Roma: Chiesa, Abraham e gli altri protagonisti della maxi operazione. Cosa c'è di vero

Getty Images

, giunto a un anno dalla scadenza del contratto con i bianconeri. Come vi abbiamo raccontato , l'idea di Cristiano Giuntoli sarebbe quella di, di proprietà del Manchester United e nell'ultima stagione in prestito al Borussia Dortmund. Operazione non facile, e costosa, ma non impossibile. E Chiesa? Detto che una delle ipotesi potrebbe essere proprio quella diche preveda l'arrivo di, per l'attuale numero 7 della Juventus. Fra queste, oltre al Napoli di Antonio Conte,. I rumors di mercato di queste ore si allargano e, partendo dal Chiesa, prospettanoche vedrebbe, due quali percorrerebbero il percorso fra Torino e Roma, e altri che farebbero il tragitto inverso.