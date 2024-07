Juventus, la Next Gen finanzia il mercato in entrata: 75 milioni dai giovani

SOULÉ

Era tra I giocatori più chiacchierati in ottica calciomercato e adesso la Juventus ha trovato l’accordo con la Roma per la sua cessione a titolo definitivo. Matias Soulé, dopo un’ottima stagione in prestito al Frosinone, passa nel club giallorosso per 26 milioni di euro più 4 di bonus. I bianconeri si sono riservati il 10% sulla futura rivendita. Cresciuto nelle giovanili della Juve, il classe 2003 è passato nella Next Gen a luglio 2022, per poi arrivare in prima squadra, prima di trasferirsi in prestito al Frosinone a titolo temporaneo.