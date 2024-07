Juventus, Barrenechea e Iling-Junior all'Aston Villa: le cifre ufficiali

Getty Images

Si completa la seconda parte dell'affare sull'asse. Dopo il trasferimento diin bianconero, arriva l'ufficialità del percorso in direzione opposta:sono due nuovi giocatori del club di Birmingham.L'annuncio ufficiale l'hanno dato i Villans con una nota sul loro sito ufficiale, nella quale confermano il doppio ingaggio senza rendere note cifre o dettagli dei contratti.- L'Aston Villa è lieta di annunciare il doppio acquisto di Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior dalla Juventus.

Barrenechea ha iniziato la sua carriera nella sua terra natale, l'Argentina, prima di trasferirsi in Europa con la squadra svizzera del Sion.Alla Juventus dal 2020, il 23enne ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Frosinone.Iling-Junior, difensore nato a Londra, ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Chelsea prima di unirsi alla Juventus nel 2020.A suo agio ovunque sulla fascia sinistra, il versatile ventenne è stato anche convocato dall'Inghilterra a livello Under 21.I due portano con sé anche l'esperienza in UEFA Champions League avendo giocato per il club italiano nella stagione 2022/23.

Aston Villa is delighted to announce the double signing of Enzo Barrenechea and Samuel Iling-Junior from Juventus! — Aston Villa (@AVFCOfficial) July 1, 2024

Benvenuti, Samuel ed Enzo!- Anche laha poi confermato la doppia cessione, annunciato le cifre dell'affare:; si rammenta che Douglas Luiz è stato ingaggiato per 50 milioni di euro.Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) comunica di aver raggiunto un accordo con la società Aston Villa Football Club per la cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori:

• Samuel Iling-Junior a fronte di un corrispettivo fisso di € 14 milioni, pagabile in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2024/2025 pari a € 11,9 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti);• Enzo Alan Tomás Barrenechea a fronte di un corrispettivo fisso di € 8 milioni, pagabile in quattro esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 3 milioni. Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio 2024/2025 pari a € 5,5 milioni, al netto degli oneri accessori (contributo di solidarietà e compensi agli agenti).

Si rammenta che in data 30 giugno 2024, come descritto nell’apposito comunicato stampa, è stato altresì raggiunto con la medesima controparte l’accordo per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo a fronte di un corrispettivo fisso di € 50 milioni.Le operazioni sopra citate comportano un conguaglio monetario a carico della Società - basato sul differenziale dei corrispettivi fissi - pari a € 28 milioni.Tali operazioni - sulla base di approfondimenti preliminari di natura legale e contabile - risultano qualificabili come

operazioni separate e distinte dal punto di vista sia contrattuale sia sostanziale.Si segnala inoltre che, alla luce delle incertezze interpretative circa l’applicazione dello IAS 38 che regola la materia, la Società - in applicazione delle proprie procedure interne - ha effettuato analisi preliminari per verificare la ricorrenza dei due requisiti (sostanza commerciale e attendibile misurazione del fair value) necessari per la contabilizzazione delle operazioni al fair value (e, quindi, con rilevazione degli impatti positivi a conto economico menzionati sopra) anche nel caso in cui le operazioni fossero, ipoteticamente, qualificabili come permute di attività immateriali ai sensi dello IAS 38 (e non operazioni separate e distinte). Tali analisi preliminari, svolte anche con il supporto di advisor esterni, confermano allo stato attuale la sussistenza dei due requisiti richiesti. Diversamente, nell’ipotesi in cui le operazioni fossero considerate permute e laddove anche solo uno dei suddetti requisiti non fosse ritenuto soddisfatto, le operazioni non potrebbero essere rilevate al fair value.

Ufficiale | Samuel Iling Jr ed Enzo Barrenechea si trasferiscono all’Aston Villa a titolo definitivo.



In bocca al lupo, ragazzi!



https://t.co/qsesFYTRGZ

https://t.co/Mp84sXi4Sn pic.twitter.com/EtYEPuddfv — JuventusFC (@juventusfc) July 1, 2024

Si precisa che le valutazioni finali circa la rilevazione contabile delle operazioni saranno compiute ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025, nella quale sarà fornita una compiuta informativa, cui si rinvia per maggiori informazioni.