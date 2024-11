Juventus, la partita con il Lille può valere 60 milioni

AFP or Licensors

Serata di Champions per la Juventus, che alle 21 giocherà in Francia contro il Lille per la quarta giornata del nuovo format della competizione europea.. Spieghiamo: come riporta il Corriere dello Sport, nel bilancio che l'assemblea degli azionisti approverà giovedì c'è scritto che la qualificazione alla prossima Champions e il raggiungimento degli ottavi in questa edizione sono passaggi necessari per evitare un impatto negativo sulla situazione economica.- La Juventus. Arrivare tra le prime otto vorrebbe dire prendere 60 milioni, che servirebbero per riscattare i vari Koopmeiners, Doouglas Luiz, Thuram, Cabal, Nico Gonzalez, Di Gregorio e Kalulu (servono 65 milioni in totale).

- Dopo le prime tre partite di Champions la Juventus è. I bianconeri hanno vinto contro Psv e Lipsia e hanno perso l'ultima partita contro lo Stoccarda; ancora nessun pareggio.