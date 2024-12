Juventus, l'attacco del futuro: con Castro e Lucca visionato anche Delap

SANTIAGO CASTRO

Il terzo nome dell'elenco è quello di Santiago Castro, classe 2004 argentino che dopo i primi sei mesi di ambientamento a Bologna con Thiago Motta da gennaio a giugno 2024, in questa stagione sta iniziando a mostrare le sue qualità, con un bottino finora di 5 goal e 5 assist in 19 presenze stagionali. Castro piace per caratteristiche tecniche, ma Bologna non rappresenta un mercato facile per la Juventus, come ha ben evidenziato la vicenda Calafiori durante la scorsa estate, obiettivo sfumato soprattutto per i soldi stanziati dall'Arsenal ma anche per l'irrigidimento della piazza in seguito al passaggio di Motta dal Bologna alla Juventus.

