Juventus-Zirkzee, la promessa a Giuntoli e la novità che arriva da Manchester

Redazione Calciomercato

Sensazioni che sembravano ormai essere così lontane e invece tornano in un pomeriggio all’Old Trafford., domenica scorsa,contro l’Everton, sfruttando come meglio non poteva la chance offertagli da Amorim. Il tecnico portoghese è convinto di poter trasformare il talento dell’olandese in una macchina da gol.- A volte basta una scintilla per cambiare la storia di una stagione. Quella di Zirkzee al Manchester United era iniziata malissimo con un solo gol in 12 partite di Premier League e tante panchine.con la maglia del Bologna.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Se la scelta dipendesse solo dall’agente, magari già a gennaio. Una promessa a Giuntoli era stata su un canale diretto e preferenziale da percorrere al più presto possibile. Ma la fiducia di Amorim rischia di cambiare tutto: Joshua, per carattere, ha bisogno di fiducia per rendere al meglio. La stessa che gli aveva dato