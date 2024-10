Juventus-Lazio su Now: come vederla e come abbonarsi, prezzi e pacchetti

AFP or Licensors

Appaiati a 13 punti, all’inseguimento di, bianconeri e biancocelesti si sfidanoPunti pesanti sia perche per. Il primo è atteso da una settimana piena di impegni: dopo Castellanos e compagni, sfiderà loin Champions League ein uno dei big match più attesi dell’anno. Quello, come, sarà visibile su Now. Per la Lazio invece si tratta della prima grande gara da affrontare fuori casa in un inizio di stagione molto positivo. Juventus e Lazio si sono affrontate già 194 volte in tutte le competizioni e i precedenti parlano bianconero con 101 vittorie Juventus, 44 pareggi e 49 vittorie Lazio.

Le gare precedenti alla sosta e gli impegni con le nazionali hanno decimato la squadra di Motta che, per la Lazio, deve fare i conti con tanti infortunati eccellenti. Sono ai box, tra gli altri,L’ex allenatore del Bologna dovrà dunque dare fondo a risorse anche da quelli che non partivano con i gradi di titolari per affrontare le tre fatiche in una settimana. Scelte meno obbligate invece per la Lazio che potrà affidarsi ai suoi migliori giocatori, a partire da, il cui impatto con la Serie A è stato devastante. Conferme anche pernel terzetto dietro all’attaccante argentino.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Segui Juventus-Lazio in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Weah, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.Si tratta della piattaforma on demand che trasmette in diretta streaming, le tre sfide delle quali Sky detiene i diritti in co-esclusiva. Su NOW si potranno vedere bene, rispetto allo scorso campionato, saranno di caratura sempre maggiore, grazie a una situazione di pick migliorativi. La piattaforma trasmetteràdel torneo. Dopodella terza giornata, toccherà poi anche a big match del calibro didella nona,della dodicesima edella ventitreesima. Il tutto con ampia copertura pre e post partita con interviste ai protagonisti, inviati sul campo e commenti dei talent Sky Sport in studio. A questa è da aggiungere la costante informazione e gli aggiornamenti live di Sky Sport 24 e gli highlights di tutte le partite di Serie A.

Per seguire le gare su Now basta. Una volta entrati, serve scegliere il pacchettoregistrarsi, creare il proprio account e scegliere il piano di abbonamento preferito.con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 24,99€ al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione.

Con il Pass Sport di NOW, inoltre, potrai seguire in esclusiva, tutta lae laanche grazie a Diretta Gol, lae lain esclusiva streaming e tutte le gare di, oltre al grande, con i tornei ATP e WTA, ATP Finals e Coppa Davis.Oltre al Pass Sport, l'offerta di NOW comprende anche ile ilIl Pass Entertainment si può acquistare singolarmente acon rinnovo automatico di mese in mese e possibilità di disdetta in qualsiasi momento, oppure ase si decide di sottoscrivere un abbonamento della durata di 12 mesi. Il Pass Entertainment può essere acquistato anche in accoppiata con il Pass Cinema acon rinnovo automatico e possibilità di disdetta in qualsiasi momento, oppure ase si sceglie l'offerta valevole per 12 mesi, la quale appunto vi permetterà di pagare 12 mensilità al prezzo di 10.