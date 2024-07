Juventus: i due 'no' pesanti sul mercato e il caso Chiesa come banco di prova

CHIESA - La situazione interna potenzialmente più complicata per la Juventus risponde al nome di Federico Chiesa, classe 1997 e in scadenza di contratto nel 2025. L'esterno d'attacco per ora non ha ancora deciso il suo futuro e non ha mostrato aperture rilevanti alle offerte che finora gli sono pervenute, in primis quella della Roma, sognando un futuro in un top club europeo (Bayern Monaco, Manchester United). Intanto la scadenza del contratto si avvicina, con il rischio, per la Juventus, di dover tenere Chiesa per un altro anno (probabilmente ai margini, visto che non rientra nei piani di Motta), per poi vederlo partire a zero fra dodici mesi. In ogni caso, da qui al 30 agosto Giuntoli ha ancora tempo per far volgere la situazione a favore della Juventus, assecondando le aspirazioni del giocatore e quelle del club, che ha individuato nell'inglese Jadon Sancho il sostituto ideale.