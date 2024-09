Juventus, le intuizioni di Motta: big a riposo contro il Napoli? Cosa filtra su Nico Gonzalez e Yildiz

AFP or Licensors

(al ritorno allo Stadium), match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Una partita che dirà molto sulle ambizioni delle due formazioni, chiamate a ritornare prepotentemente in scia dell’Inter per la vetta del calcio italiano.. Contro il Como è stata la volta del ventennedal primo minuto: il belga va subito in gol e serve un assist nel 3-0. La settimana successiva è il turno di un altro giovane talento della Next Gen, il terzinoalla prima da titolare tra i grandi, trovare la via della rete. Martedì in Champions League, poi, Motta rispolvera: un quasi esubero in estate a cui viene data l’occasione di una maglia da titolare contro il PSV, ripagata con la rete del raddoppio.

Come riporta Tuttosport,Stesso discorso per, non ancora al 100% dal punto di vista delle sue condizioni fisiche. Servirà, dunque, ricaricare le batterie e non rischiare di nessuno, in vista di un tour de force importante, che vedrà la Juve impegnata in altre 4 partite prima della nuova sosta per le Nazionali. Saranno da monitorare anche le condizioni di: il centrale ha una piccola distorsione alla caviglia e ha svolto solo lavoro di scarico. Probabile che non verrà rischiato.

, trequartista di 18 anni. Il montenegrino ha stupito nelle prime amichevoli estive ed è tornato pienamente a disposizione, dopo un infortunio muscolare.