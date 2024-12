Juventus-Lecce, Motta: "Sì, Yildiz può fare anche l'attaccante centrale"

AFP or licensors

In piena emergenza e senza nove giocatori a disposizione, Thiago Motta si è presentato a Lecce con sei ragazzi pescati tra NextGen e Primavera da portare in panchina, e tra questi ha fatto l'esordio in Serie A il 2006 Diego Pugno. Attaccante, entrato al posto di Conceiçao nei minuti finali. La partita è finita 1-1 per i gol di Cambiaso e Rebic, nel post partita l'allenatore della Juventus ha parlato anche del ruolo di Yildiz e della possibilità di vederlo attaccante centrale: "Lo può fare e l'ha fatto - ha spiegato Motta a Dazn - È chiaro però che bisogna arrivare in area e con lui e Conceiçao sulle fasce è più facile. Secondo me a oggi è più bravo ad arrivare nell'area di rigore avversaria che a rimanerci. Sta aiutando tantissimo la squadra".

- "Oggi ho scelto Weah, che dà profondità e anche lui sta dando una mano importante alla squadra, ma".

LA PARTITA - "Nel secondo tempo siamo calati e abbiamo preso un gol all'ultimo. Ora non resta che prepararci e pensare alla prossima gara. I gol si prendono per tanti piccoli errori, non è stata colpa di Cambiaso. Potevamo evitare di prendere quella rete all'ultimo: da partite come questa dobbiamo migliorare e imparare".



BOVE - "Mi dispiace tantissimo per il ragazzo, i suoi compagni e soprattutto la famiglia. Mi metto nei panni della madre e del padre, vedere il proprio figlio così deve essere terribile".