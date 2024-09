Juventus, Lipsia è anche mercato: 4 obiettivi osservati da Giuntoli

Dopo la rotonda vittoria per 3-1 ottenuta all'esordio della nuova Supercontro il PSV Eindhoven,per la seconda giornata che la vedrà impegnata inNon una partita banale, non tanto per il campo, dove quella contro la squadra del gruppo Red Bull sarà il secondo impegno più importante del percorso e dove Thiago Mottadovrà affrontare la miglior difesa della Bundesliga (solo 2 gol subiti, 0 quelli dei bianconeri in Serie A), quanto in chiave mercato perché alla corte di Marco Rose ci sono diversi osservati speciali di

Il più chiacchierato, inevitabilmente anche per il ruolo, è Benjamin Sesko, su cui la Juventus si era mossa a inizio estate quando il futuro di Dusan Vlahovic per questa stagione non era ancora stato deciso e prima che la punta della nazionale slovacca decidesse di togliersi dal mercato per sposare, almeno per un altro anno, il progetto di crescita del Lipsia.nel caso in cui la Juventus non abbia trovato una soluzione per il rinnovo di contratto di Vlahovic che, in quest'ottica, finirà sul mercato.

Altri due giocatori che Cristiano Giuntoli ha provato a portare a Torino già nel corso dell'ultima estate di contratto sono stati i fantasistiL'olandese era tornato momentaneamente al PSG, che tutt'ora ne detiene il cartellino, ma alla fine il club francese optò sì per un prestito, ma ancora al Lipsia dove il classe 2003 è ormai al secondo anno consecutivo. L'esterno norvegese classe 2005 è stato invece un nome caldo agli inizi di agosto quando né per Nico Gonzalez, né per(tra l'altro a un passo proprio dal Lipsia prima di approdare a Torino) si intravvedeva la luce in fondo al tunnel. Entrambi restano sotto osservazione, ma la valutazione continua a crescere.

Infine occhi puntati in difesa anche suche Giuntoli mise nel mirino già nel corso della sua prima estate in bianconero, con Allegri in panchina, quando ancora vestiva la maglia dele prima che il Lipsia lo comprò per circa 30 milioni di euro. Francese classe 2002 e mancino di piede, potrebbe essere lui il sostituto naturale di undestinato a lasciare a fine anno e che consentirebbe anche di riportare Bremer nel settore difensivo prediletto di centro-destra. 4 obiettivi, una partita da rivali. Lipsia-Juventus è anche calciomercato.