Juventus, Locatelli: "Ho fatto un errore determinante, dispiace. Dobbiamo maturare ma non c'è tempo"

un' ora fa

Manuel Locatelli, centrocampista bianconero, ha parlato a Mediaset dopo Juventus-Milan vinta dai rossoneri con anche una rete di Pulisic nata da un errore dello stesso Locatelli che ha causato un rigore. Queste le sue parole.



L'ERRORE - “Ho fatto un errore determinante, non ho visto Pulisic che arrivava. Gli ha dato forza, noi non abbiamo avuto forza di reagire. Abbiamo buttato una partita che avevamo approcciato molto bene, abbiamo fatto errori io per primo”.



MIGLIORARE - "Se vai ad analizzare partite che abbiamo buttato via ci manca essere maturi nel gestirla e andare a trovare il secondo gol. È un peccato, ma credo faccia parte di un percorso anche se qui non c’è tempo. Dispiace tanto, ci credevamo. Questo è il calcio ed è andata così”.