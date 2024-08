Juventus, Locatelli: "Vlahovic leader, dobbiamo aiutarlo a fare gol. Thiago Motta ci chiede..."

, centrocampista della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della sfida del Bentegodi contro i padroni di casa del Verona, nella gara valida per il secondo turno di Serie A."È chiaro che siamo partiti subito con entusiasmo, oggi è un'altra partita difficile, questo campo è sempre difficile, abbiamo fatto sempre fatica nelle ultime partite. Il mister ci chiede personalità, farci dare la palla e aggressività quando non ce l'abbiamo. Se attuiamo queste due cose, allora andiamo avanti come stiamo facendo, però bisogna continuare così"."Sì, è chiaro che ci saranno compiti differenti, ma credo che quando uno gioca con altri centrocampisti molto intelligenti lo spazio se lo trova, ci si può scambiare, anche quando entrerà Douglas sarà così, quindi sicuramente dobbiamo cercare di fare una grande partita tutti e noi centrocampisti anche"."Dusan è il nostro bomber, è quello che deve farci gol, ma dobbiamo aiutarlo tutti. Lui è un giocatore molto volenteroso, a volte deve stare un po' più tranquillo, ma anche lui sta lavorando, sta diventando un leader nello spogliatoio, quindi sicuramente questa è una cosa importante e noi dobbiamo aiutarlo a segnare".