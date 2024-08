Getty Images

Juventus, De Sciglio in uscita: c'è un club in pressing, cosa manca per chiudere

21 minuti fa



L’Empoli, dopo aver ottenuto i primi tre punti stagionali all’Olimpico contro la Roma, è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di D'Aversa e sta lavorando per portare un rinforzo d’esperienza alla formazione toscana.



Il club, infatti, come riportato da Sky Sport, sta spingendo per arrivare a Mattia De Sciglio, terzino finito ai margini del progetto di Thiago Motta alla Juventus: lavori in corso e volontà chiara.



De Sciglio è alla Juventus dal 2017 (con un intermezzo in prestito al Lione nel 2020-21) e con la maglia bianconera ha totalizzato 117 presenze e 2 reti. Nel palmares di De Sciglio con la maglia della Juventus ci sono tre Scudetti, due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Il difensore milanese ha vinto anche due Supercoppe italiane con il Milan. Il giocatore è in scadenza di contratto con la società bianconera il 30 giugno del 2025.