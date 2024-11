Juve, Luis Enrique scarica Skriniar: "Poco spazio al PSG? Nel calcio capita, quando non giochi sei infelice"

Il tormentone di mercato di casaè partito ormai da tempo e anche da parte del direttore sportivo Cristianoè già arrivata la conferma che è lì, nel reparto difensivo, che il club bianconero dovrà necessariamente intervenire. Tanti sono i nomi che la società bianconera sta prendendo in considerazione, ma ce n'è uno per cui i contatti stanno proseguendo con maggior frequenza:Il centrale slovacco ex-Inter è oggi un'autentica riserva del Paris Saint Germain.di cui solo 3 da titolare e mai in big match.in cui, tra l'altro, il club parigino ha ottenuto sultato una vittoria, casuale data la papera del portiere del Girona a partita praticamente scaduta, oltre a 2 sconfitte contro Arsenal e Atletico e un pareggio in casa contro il PSV.

Dal ritiro della sua nazionale, dove gioca invece con continuità e dove indossa anche la fascia da capitano,e che, almeno per ora, non ha altre armi a disposizione se non quella di impegnarsi di più in allenamento per far cambiare idea a chi, come Luis Enrique, non lo vede preferendogli un giovane come Pacho o come il più esperto (e capitano) Marquinhos.Una situazione che non è destinata a cambiare e che,. In vista della sfida contro il Tolosa, il tecnico del Paris Saint-Germain ha infatti ribadito la sua posizione nei confronti di Skriniar: "Io solo se vedo cose che mi piacciono in partita o in allenamento, allora posso cambiare idea".

NIENTE PRESTITI -Una situazione che mette il club parigino in una situazione di vantaggio sul giocatore e che, in vista del mercato invernale, obbliga chi lo vuole, come la Juventus, a sedersi attorno a un tavolo a trattare., anche perché perdendolo il club dovrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un sostituto all'altezza.invece, permetterebbe alla società francese di produrre un'importante plusvalenza.

Uno scambio di operazioni, magari in prestito con diritto di riscatto che si può anche trasformare in obbligo garantirebbe alle due società di realizzare due plusvalenze e colmare due necessità che persistono nelle rispettive rose. La valutazione del centrocampista non scende sotto i 30 milioni, così come quella del difensore slovacco. I ragionamenti dei due club partono tutti da qui, nel frattempo Skriniar sta spingendo per trovare una soluzione alla sua difficile situazione.