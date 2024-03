La Juventus ha scelto il ruolo per Di Gregorio: contatti in corso, come cambiano le gerarchie

La Juventus sta lavorando sottotraccia perdel Monza. Come raccontato qualche settimana fa , Giuntoli continua a portare avanti i contatti e quella nata come un'idea in casa bianconera sta prendendo corpo., il piano è quello di fargli fare un anno da vice per poi consegnarli le chiavi della porta bianconera. Il classe '97 si sta confermando ad alti livelli col Monza dopo aver conquistato la promozione in Serie A da protagonista, l'arrivo di Cragno un paio d'anni fa non ha cambiato le gerarchie e sia Stroppa che Palladino hanno continuato a puntare su Di Gregorio.- Oggi il portiere è nel mirino della Juve, come ha confermato anche l'agente del giocatore un paio di settimane fa., eventuali costi e prime idee sulle possibili contropartite che possono interessare la dirigenza biancorossa. Da parte del giocatore c'è apertura a un trasferimento a Torino, col Monza ha ancora tre anni di contratto ma di fronte a un'offerta considerata adeguata Galliani è pronto a farlo partire.- La situazione portieri in casa Juventus è tutta in divenire: sia Szczesny che Perin hanno il contratto in scadenza nel 2025 e al momento per entrambi non sono ancora previsti incontri per parlare di eventuale rinnovo. L'idea dei bianconeri, come detto, è quella di inserire gradualmente Di Gregorio: un anno da secondo, per poi prendere il posto da titolare. Da capire quindi come verrà gestita la situazione legata al futuro di Perin, per il quale al momento non ci sono proposte e lo stesso giocatore, fino a oggi, non aveva considerato un possibile addio in estate.. A quel punto, se dovessero affondare il colpo per Di Gregorio, al portiere del Monza verrebbero consegnate le chiavi della porta bianconera.- La Juventus al momento è l'unico club che ha fatto dei passi concreti per Di Gregorio, accostato anche a: in nerazzurro ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia Primavera, sarebbe un rinforzo utile in chiave liste europee potendolo registrare come giocatore cresciuto nel vivaio, ma il procuratore ha escluso i nerazzurri; la Roma aveva fatto un sondaggio in estate prima di puntare su Svilar, a oggi considerato il portiere titolare anche per la prossima stagione. Preso a zero dal Benfica, in caso di offerta importante si potrebbe valutare una cessione a quel punto tornerebbe in primo piano il profilo di Di Gregorio.