Juvemania: bicchiere mezzo pieno, così arriverà la qualificazione in Champions

Redazione Calciomercato

A chi parlava di carattere, a chi parlava di ambizione, a chi misurava la crescita di questa squadra in relazione al risultato finale. Se qualcuno vuole andare oltre, troverà una serie di piccole soddisfazioni. Non calmeranno e non colmeranno il vuoto dei tre punti, però almeno sono tracce da cui ripartire.

Dice Thiago, infatti: "Non è da oggi che facciamo grandi prestazioni, questi ragazzi ad ogni partita danno il massimo". Contestabile. Però non fino in fondo.A chi vuole seminare zizzania, c'è un esempio lampante che vale il gol della Juve: un'azione "collettiva", come l'ha definita l'allenatore. Tutti partecipano. Rifinisce il difensore centrale, lo imbuca il calciatore che meglio degli altri si sta calando in questa formazione fluida, a volte priva di certezze, a volte fin troppo colma. Cioè senza la possibilità di svariare dal copione.

Bergamo è una pietra sulla stagione.E' una partita che ha una sua valenza, magari poco ai fini della classifica, però tanto ai fini della credibilità di questa squadra. Sa confortare, guardando il distacco dalla vetta., che possa piacere o meno è proprio un altro tipo di discorso.Se Yildiz l'avesse passata, parleremmo d'altro. Se la Juve avesse preso anche solo qualcuno dei 14 punti persi da situazioni di vantaggio, i bianconeri sarebbero in linea con le aspettative di tutti.Il tempo per arrivare in Champions c'è ancora, specialmente con queste prestazioni qui. Dunque, perché non concederglielo? Perché non abbandonarsi alla fiducia?

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Per tutti gli altri, reggerà un solo dato: 34 punti in 20 partite. Pochi, oggettivamente.