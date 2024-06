Juventus, mercato made in Italy: i piani per Di Lorenzo e Calafiori

Getty Images

(classe 1997, 27 anni il prossimo 27 luglio) dal Monza per 18 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus (quasi la stessa cifra che andrà all'Inter, sua ex squadra ai tempi del settore giovanile) con un contratto fino a giugno 2029 da oltre 2 milioni di euro netti all'anno. A centrocampo si tratta con l'Atalanta per l'olandese Teun

- Il nuovo allenatore(in arrivo dal Bologna, dove al suo posto ci sarà Vincenzo Italiano che ha lasciato la panchina della Fiorentina a Raffaele Palladino arrivato dal Monza, ora sulle tracce di Marco Baroni del Verona, a sua volta interessato a Paolo Zanetti)- Il primo (classe 1993, 31 anni il prossimo 4 agosto), che cercherà di convincerlo a restare. Missione che si annuncia molto complicata, anche perché l'agente del calciatore ha già comunicato che l'arrivo del nuovo allenatore non farà cambiare idea al proprio assistito,

- Il secondo seguirebbe volentieri Thiago Motta, che lo ha rilanciato al rientro in Italia dopo l'esperienza all'estero col Basilea. Il club svizzero, che lo aveva acquistato per 2 milioni e mezzo di euro dalla Roma e l'ha ceduto un anno dopo al Bologna per 4 milioni di euro, vanta una percentuale importante (vicina al 50%) sulla futura rivendita di Calafiori.- Entrambi hanno giocato l'a Bologna: Di Lorenzo tutta la partita, Calafiori solo il finale. Dalla panchina sono entrati (bene)al posto di Orsolini e Jorginho, mentre. In ogni caso, sulla falsa riga di quanto fatto da Marotta all'Inter, il dirigente bianconero