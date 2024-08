Juventus, un mercato mai visto: i soldi di Elkann, i 9 colpi di Giuntoli, Motta fa la rivoluzione. Ma ci sono tre ombre

COSA SERVIVA

Cosa serviva alla Juventus sul mercato? Non era, e non è, una questione di nomi. E neanche di ruoli e moduli. Ai bianconeri infatti serviva una vera e propria rivoluzione, cosa che, come abbiamo appena detto, è puntualmente avvenuta. I capi di questa rivoluzione sono Cristiano Giuntoli e Thiago Motta, le truppe sono i nove acquisti arrivati alla Continassa, con il sacrificio di tredici elementi che non faranno parte della Juventus 2024-25. Motta, in particolare, sta esaltando i tifosi della Juventus per il suo atteggiamento, come dimostra la viralità sui social raggiunta dal video con le sue parole di accoglienza a Koopmeiners. Quando l'olandese gli dice: "Finalmente, finalmente. È passato tanto tempo, ma sono qua", il tecnico italo-brasiliano risponde: "Ne vale la pena. Ne vale la pena, per quello che vogliamo. Io sono contento, dobbiamo fare una grandissima stagione. Di sicuro".