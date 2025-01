Juventus, 30 milioni per Tomori. Perché al Milan può convenire, le cifre a bilancio

Montagne russe in casanelle ultime due settimane ha letteralmente vissuto un sali e scendi clamoroso di emozioni passando dall'essere un esubero e sul mercato con Fonseca in panchina a titolare indiscusso con l'arrivo di Sergiovincendo anche la Supercoppa Italiana da protagonsita. E oggi si ritrova di nuovo in bilico non tanto per le scelte dell'allenatore quanto per una possibile cessione alla Juventus tornata prepotentemente in auge.Tomori per il Milan oggi è tornato centrale nel progetto tecnico, ma non va dimenticato che per lui come per tutti i giocatori rossoneri, ma allargando il discorso anche per tutti i giocatori della Serie A, nessuno è realmente incedibile davanti ad una proposta conveniente a livello economico. E l'ultima offerta, prospettata da Cristiano Giuntoli e dalla Juventus per il centrale ex-Chelsea, è di quelle che, tenendo il discorso bilancio come stella polare del percorso di crescita del club, va quantomeno presa in considerazione.

La Juventus si sta infatti trovando a dover fronteggiare una serie di difficoltà per raggiungere i propri obiettivi principali rappresentati da Ronald Araujo del Barcellona e Antonio Silva del Benfica. Per questo Giuntoli è tornato alla carica con il Milan proponendo per Tomori un'operazione in prestito oneroso daCifra importante, ma basterà? E soprattutto perché per il Milan quest'operazione potrebbe davvero essere considerata vantaggiosa a livello economico? Per capirlo bisogna partire come sempre dai numeri che sono stati messi, nero su bianco nei bilanci del club.Con un contratto in scadenza 30 giugno 2027 il valore residuo del suo cartellino al 31 gennaio 2025 sarà di circa 15 milioni di euro, cifra cheTomori, sfruttando i vantaggi del celebre e decadutoe di conseguenza per i prossimi 30 mesi per 11,475 milioni di euro. La quota ammortamento annua è invece di 5,65 milioni di euro che porta quindi unRagionando su questa base, l'offerta della Juventus è quindi davvero conveniente per il Milan? Se tutti e 30 i milioni di euro prospettati andassero in portomilioni di euro rimanenti del costo ingaggio,Di fatto, sommando tutto, il guadagno/risparmo si aggirerebbe intorno ai 28,8 milioni di euro da poter poi reinvestire su un sostituto o su altri ruoli.