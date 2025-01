La Juventus ancora su Tomori: la posizione del Milan

Getty Images

Quella di, centrale di difesa inglese del, è una situazione in continuo divenire: se nella seconda metà di dicembre il classe 1997 ex Chelsea sembrava con un piede e mezzo fuori da Milanello, in conseguenza di un impiego quasi nullo da parte del vecchio tecnico Fonseca,Come prima cosa, il nuovo allenatore ha bloccato i discorsi con la Juventus al fine di valutare bene Tomori prima di dare il via libera ad un'eventuale cessione; poi, una volta vinta la Supercoppa Italiana battendo prima proprio la Juve e poi l'Inter nel derby in finale, si è detto soddisfatto del difensore, schierato in coppia con Thiaw.

Come stanno, però, le cose da parte della Juventus? E come possono cambiare per quanto riguarda il Milan? I bianconeri, che hanno appena preso Alberto Costa dal Vitoria SC e Kolo Muani dal Psg, sono ancora in cerca di un rinforzo nella zona centrale della difesa.. Tuttavia, questo non significa che il difensore sia incedibile.Come la maggior parte dei giocatori esistenti,(il prezzo fatto dal Milan qualche settimana fa si aggira intorno ai 25 milioni di euro, adesso sarebbero 35 milioni a far vacillare i rossoneri);. L'infortunio di Thiaw non è gravissimo, comporta uno stop di qualche settimana, ma a maggior ragione se Tomori partisse servirebbe in tempi ristrettissimi un altro difensore pronto all'uso e all'altezza. Nel caso,del Valencia sarebbe un nome spendibile.