Juventus-Milan e gli affari prima di Kalulu: da Baggio e Inzaghi a Bonucci e Higuain, tutte le operazioni concluse

Una notizia un po’ a sorpresa, che ha sorpreso molti. Dopo la beffa Todibo, passa al West Ham, la Juventus vuole pescare in Serie A per rinforzare la difesa. Il nome scelto da Cristiano Giuntoli per la retroguardia di Thiago Motta è quello difrancese classe 2000 delContatti ufficiali e trattativa che prosegue sull’asse Milano-Torino, in quello che potrebbe essere un nuovo capitolo della storia degli affari tra i bianconeri e i rossoneri. Nel caso in cui si dovesse arrivare alla fumata bianca, il difensore ex Lione sarebbe, infatti, solo l’ultimo di una lunga serie di trasferimenti tra le due società.