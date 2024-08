Milan, Kalulu è sul mercato: quanto vale e cosa può succedere sul mercato in entrata

destinata ad animare la settimana che conduce all’inizio del campionato di Serie A. I bianconeri, a caccia di un difensore centrale dopo l’epilogo negativo della trattativa per Jean-Clair Todibo - trasferitosi al West Ham in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro - non hanno perso tempo e, responsabile dell’area tecnica della Juventus,- assistito dall’agenzia Stellar -Ora la palla passa nelle mani delle due società, in contatto per provare a raggiungere un accordo che soddisfi tutti.del giocatore, nel mirino anche di un paio di club esteri,, quindi una cessione a titolo definitivo o un prestito con riscatto certo.- Secondo quanto appreso da calciomercato.com, nel caso in cui si materializzasse la cessione di Kalulu,, disponendo già in organico di 4 centrali di ruolo dopo l’arrivo di Pavlovic, che andrebbe ad aggiungersi a Tomori, Thiaw e Gabbia. Al tempo stesso, se da qui alle 24 del prossimo 30 agosto - giorno ultimo per concludere oiperazioni in entrata - si prospettassero delle opportunità interessanti, la dirigenza rossonera potrebbe valutare di coglierla e mettere a disposizione di Fonseca un ulteriore innesto in difesa.