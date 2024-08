Juventus, Milik pronto a tornare a disposizione di Thiago Motta. Ma il suo futuro è in bilico

Getty Images

Intanto, un "nuovo colpo" per laè in arrivo. No, non è. E no, non è neanche. Thiago Motta sta per ritrovare Arek, infortunato al menisco poco prima di Euro 2024 e dalle prossime ore pronto a tornare a lavorare sul campo, dove si aggregherà quanto prima alla squadra, in attesa di capire meglio quale possa essere il suo futuro prossimo. Parecchio prossimo.Milik, alla terza stagione alla Juventus, è infatti in: la Juventus vorrebbe altro nel ruolo di "". Anche per questo sta sondando il mercato delle punte, pur senza ritenerla una priorità imprescindibile. Come a dire: se ci sarà modo, spazio economico e tempo, allora si può pensare a qualcosa di

- Intanto, Arek è pronto a tornare al lavoro e in questi giorni ha già conosciutoe il suo staff. Non è andato al ritiro tedesco della squadra. Tutti attendevano il suo recupero totale per capire - insieme - quale strada intraprendere, cosa farne del suo cartellino. Il club bianconero è aperto a proposte e la cifra gira attorno ai. Dopo aver ricevuto solo timidi approcci, la sensazione è che dai prossimi giorni si possano intensificare i contatti per facilitaredel centravanti polacco.

- Ecco: dove può andare? Non è una risposta semplice, la domanda è di fatto parecchio complessa. Milik ha avuto qualche sondaggio in- su tutti il, che poi ha virato su Immobile - e pensano a lui pure in, dove ha già giocato con il. Certo: il contratto in scadenza nel 2026 indica l'opzione prestito come decisamente possibile, almeno nelle intenzioni dei potenziali acquirenti. No, non in quelle della Juventus. Che. Altra grana, più o meno delicata, da risolvere in meno di quattro settimane.