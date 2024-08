Juventus, è rivoluzione: 8 sono già partiti e altri 11 sono in uscita, tutti i nomi

IN VENDITA

Szczesny: chiuso da Di Gregorio, è alla ricerca di una nuova squadra. Interessi per lui dal Monza e dall'Arabia Saudita

McKennie: non fa più parte del progetto juventino. Il suo valore residuo a bilancio è di 5 milioni, potrebbe rientrare in qualche trattativa come pedina di scambio

Chiesa: il caso più spinoso. Non rinnova e non avrà spazio con Thiago Motta. Roma, Napoli, Inter e alcune squadre di Premier si sono interessate a lui. Il club chiede tra i 20 e i 25 milioni per lui

Rugani: nonostante il rinnovo, potrebbe lasciare il club. Piace all'Ajax che lo prenderebbe però solo in prestito

De Sciglio: anche per lui l'avventura alla Juve potrebbe essere alle ultime battute. Il Monza lo corteggia

Arthur: dopo una stagione in chiaroscuro alla Fiorentina, la Juve vuole venderlo a titolo definitivo. A bilancio impatta ancora per 21 milioni, ha offerte dall'Everton e dal Leicester

Kostic: altro esubero di lusso. Potrebbe rientrare nella trattativa Nico Gonzalez con la Fiorentina

Nicolussi-Caviglia: in uscita anche il giovane regista. La Juve vuole venderlo a titolo definitivo per una cifra intorno ai 7 milioni. Piace a Palermo e Cremonese in B e a Venezia, Cagliari e Parma

Thiago Djalò: meteora juventina, è già all'addio dopo 6 mesi da comparsa. C'è il Porto sulle sue tracce, potrebbe rientrare nello scambio con Galeno

Facundo Gonzalez: l'uruguaiano ha avuto richieste dall'Udinese e da club spagnoli e francesi, partirà anche lui

Milik: l'infortunio è ormai alle spalle. La sua cessione non è una priorità ma il club vorrebbe un altro profilo come vice Vlahovic, la sua uscita potrebbe essere concretizzarsi nelle ultime settimane di mercato.