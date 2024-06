Juventus, Milik si opera al ginocchio e salta Euro 2024

AFP via Getty Images

, sceso in campo da titolare nella gara amichevole tra la sua Polonia e l’Ucraina, in preparazione ai vicini e prossimi Europei, che si disputeranno in Germania,: dopo uno scontro con il genoano Malinovskyi, infatti, l'attaccante della Juventus ha dovuto lasciare il campo zoppicando, con l'aiuto dello staff medico.Secondo alcune fonti, che arrivano direttamente dalla Polonia, la fortuna dell’attaccante bianconero è che non sembra che siano stati interessati i legamenti del ginocchio.. Salta, dunque, l’appuntamento con Euro 2024, ma la sensazione è che lo stop possa essere decisamente lungo: lo staff medico della Juventus è stato pre-allertato (Milik farà rientro a Torino) e nei prossimi giorni si conosceranno dettagliatamente i tempi di recupero dell’x Napoli e Marsiglia.

E dire che a entrare in tackle sull'avversario è stato proprio il polacco: l'avversario stava facendo un passaggio, Milik ha solo sfiorato il pallone per poi mettere male la gamba d'appoggio e sentire dolore. Al suo posto è entrato il centrocampista del Bologna Urbanski.