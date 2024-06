Milik, infortunio al ginocchio con la Polonia: Europei a rischio per l'attaccante della Juventus

Getty Images

Arkadiuszè sceso in campo da titolare nella gara amichevole tra le nazionali die Ucraina, in preparazione di Euro 2024, ma la sua partita è durata appena 5 minuti, medicamenti compresi: dopo uno scontro con il genoano Malinovskyi,E dire che: l'avversario stava facendo un passaggio, Milik ha solo sfiorato il pallone per poi mettere male la gamba d'appoggio e sentire dolore. Al suo posto è entrato il centrocampista offensivo del Bologna Urbanski.

- Si attendono aggiornamenti ufficiali da parte della Polonia, ma il problema è ale la vicinanza alla prima gara degli Europei, prevista domenica 16 giugno contro l'Olanda, non lascia presagire nulla di buono.