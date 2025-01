Getty Images

Juventus, Motta chiede aiuto al calciomercato: crolla la quota di Kolo Muani, per i bookie è duello con Zirkzee

28 minuti fa

2

Una vittoria nelle ultime sei di campionato, con lo scudetto sempre più lontano e l’ultima beffarda sconfitta subita in Supercoppa Italiana contro il Milan. Non è un periodo facile per la Juventus, che con Milik nuovamente out per infortunio cerca un altro rinforzo in attacco: per gli esperti in grande ascesa è Randal Kolo Muani offerto a 3,50 su Snai, quota crollata rispetto al 10 di cinque giorni fa. Per i bookmaker però in pole c’è sempre Joshua Zirkzee, non al centro del progetto del Manchester United, dato a 2 su Sisal, mentre sale a 6 per gli esperti Patrik Schick, già in passato acquistato e poi rilasciato dalla Juve.