Juventus, Motta e il centrocampo totale: la posizione di Koopmeiners, la tentazione Adzic e tutte le scelte

QUANTE OPZIONI!

Alla ripresa del campionato, con la Juventus impegnata al Castellani di Empoli nella giornata di sabato, Motta avrà per la prima volta a disposizione il nuovo centrocampo al completo, visto il recupero dagli infortuni da parte di Thuram e Adzic e l'inserimento ormai completato di Koopmeiners dopo l'esordio nel secondo tempo contro la Roma. Sarà molto interessante vedere quali saranno le scelte di formazione di Thiago Motta, considerata la varietà di soluzioni che l'ecletticità e la duttilità degli interpreti gli consente di utilizzare. Ci sarà ancora spazio dal primo minuto per Locatelli e Fagioli? Douglas Luiz partirà per la prima volta da titolare? Koopmeiners giocherà davanti alla difesa o dietro alla prima punta? Il giovane Adzic, che Motta ha voluto fortemente tenere in prima squadra, scalerà subito le gerarchie, come hanno fatto in altri reparti Cabal, Savona e Mbangula?