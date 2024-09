Juventus, Thuram e Weah in gruppo: recuperati per Empoli come Adzic

, che recupera altre due pedine nello scacchiere di Thiago Motta.nell'allenamento di oggi, a tre giorni dalla trasferta di sabato a Empoli. Dove potrebbe trovare spazio pure un altro calciatore reduce da un infortunio muscolare: Vasilije: tutti e tre dovrebbero partire dalla panchina.Oltre agli, ancora assenti nella seduta odierna i nazionali sudamericani che hanno giocato nella notte italiana:(in gol nella sconfitta dell'Argentina in Colombia), Juan(entrato nel finale) e, in campo per tutta la partita persa dal Brasile in Paraguay.