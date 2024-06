Juventus, trattativa aperta per Koopmeiners: la carta Huijsen, Percassi e la distanza con l'Atalanta

Getty Images

L'obiettivo è cerchiato da tempo in rosso e scritto a caratteri cubitali sull'ormai celebre "pizzino" mercato con tutti i nomi graditi a Cristiano Giuntoli per la campagna acquisti estiva e che dovrà regalare a Thiago Motta una Juventus nuovamente competitiva. Si tratta di Teun Koopmeiners per cui, con l'Atalanta, c'è in ballo una trattativa che resta apertissima.

Nella serata di ieri, a margine dell'evento "La notte della C" alla Triennale di Milano,, amministratore delegato del club bergamasco ha confermato l'apertura a trattare: "Giuntoli? Oggi non l'ho visto. Se arriva una telefonata per Koopmeiners rispondo, come faccio sempre con tutti, ci mancherebbe. Il mercato è sempre imprevedibile".

Una chiamata c'è già stata, altre ce ne saranno nei prossimi giorni e settimane con una volontà ben precisa che però arriva dal calciatore.Sul tavolo ha diverse possibilità lontano dall'Italia, soprattutto in Premier League, ma almeno per ora ha dato

La Juventus è interessata e da tempo sta trattando con l'Atalanta sulla base di un'offerta cash non troppo alta e in cui inserire una contropartita tecnica di alto valore che possa essere utile al club bergamasco. Sacrificare un asset giovane per arrivare a un giocatore pronto subito, ma almeno fino a pochi giorni fa non è stata trovata la quadra sul nome del giocatore. Dopo l'ultima giornata di Serie A, o meglio dopo il recupero Atalanta-Fiorentina, qualcosa è cambiatoe Gasperini è alla ricerca di un rinforzo in difesa di grande valore che si può adattare in una difesa a tre., ma sacrificabile in questa operazione.

inutile negarlo ed è legato sia alla valutazione che l'Atalanta fa del cartellino di Koopmeinersia a quella che la Juventus fa di quello del centrale olandese classe 2005.cifra ritenuta troppo alta da Cristiano Giuntoli che lavora comunque per abbassare il costo fisso.. La fase più calda della trattativa passa da qui. Da cifre che almeno per ora faticano a collimare.