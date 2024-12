Juventus, Motta: "McKennie può fare tutto. Regalo di Natale? Sappiamo cosa fare"

Getty Images

Thiago, allenatore della, ha parlato ad Amazon Prime Video dopo la vittoria per 2-0 sul Manchester City:“Grande anima ma grande testa, abbiamo fatto le cose bene nel modo giusto. Sapevamo prima della partita che dovevamo sacrificarci insieme e colpirli nel omento giusto in attacco. Vittoria meritata, bravi tutti, ma tutti, oggi abbiamo recuperato dei giocatori quindi bravi i medici e chi si occupa delle performance. Chi è entrato ha aiutato la squadra”.“Weston può fare tutto. Difficile togliere Koop dal campo, orienta la squadra e trasmette quello che ci serve in campo. Weston ha una fisicità fuori dal comune, grande tecnica, inserimento e quando arriva cosi dalla seconda linea è ancora più pericoloso, lo abbiamo visto oggi e con il PSV. Per noi una fortuna avere giocatori di qualità che in partita ti danno altre alternative, sono contento per lui che è entrato bene”.

- "Dobbiamo pensare a stasera, a Lipsia è stata una partita diversa. Dovevamo stare uniti, giocare con qualità nei recuperi e aiutare Vlahovic in avanti".- "La cosa importante è che siamo in sintonia, sappiamo di cosa abbiamo bisogno e condividiamo la linea d'azione, la filosofia. Adesso ci concentriamo sul Venezia, dobbiamo mantenere questo livello di prestazioni e giocare a questi ritmi".: "Facciamo questo lavoro per avere e dare queste emozioni. Devo ringraziare i ragazzi che hanno fatto una grande prestazione, che sono stati squadra in momenti belli e meno belli. E' una vittoria importante e di gruppo, di tutti coloro che lavorano nel club. Giorno dopo giorno si crea un gruppo forte. Il City gioca palla a terra e apre il campo con i suoi esterni, Doku in particolare, e giocatori che si posizionano tra le linee, noi lo sapevamo".