Getty Images

Juventus, Motta preferisce Greenwood a Chiesa: la situazione

50 minuti fa

2

Come riporta Il Corriere dello Sport, l'obiettivo principale per l’attacco della Juventus resta Mason Greenwood, ala del Manchester United reduce da un’annata in prestito con il Getafe e ritenuto un calciatore funzionale alle idee tattiche del prossimo allenatore bianconero Thiago Motta.

Greenwood è ritenuto perfetto quindi per il gioco dell'ex Bologna, anche più di Federico Chiesa, non considerato più centrale nel nascente progetto della Vecchia Signora.

Thiago Motta non ha posto veti ad un eventuale addio di Chiesa, il cui contratto è in scadenza per il 30 giugno 2025. Per l’attaccante azzurro servirà un’offerta da 25-30 milioni che convinca la Juventus. Introiti che il club bianconero può reinvestire per Mason Greenwood: Il Manchester United vuole almeno 50 milioni di euro.