Napoli-Di Lorenzo, addio dopo gli Europei: prende quota lo scambio con Chiesa

, del quale è capitano, durante la prossima sessione estiva di mercato e al termine degli Europei. Anche questa settimana le parti non si sono incontrate: stando a quello che riporta Tuttosport, lo strappo non è stato ancora ricucito. Una fase di stallo che sta portando anche lo stesso Napoli a guardarsi intorno. I dirigenti azzurri, infatti, hanno chiesto informazioni per Bellanova del Torino (c’è in grande pressing anche la Roma) e Vanderson del Monaco.Intanto, De Laurentiis valuta 20 milioni Di Lorenzo (cercato anche dall’Inter, ma che ha un accordo di massima con la Juventus ), ma potrebbe anche provare ad utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a un giocatore gradito ad Antonio Conte come Federico Chiesa. A quel punto, però, la Vecchia Signora chiederebbe un conguaglio pari almeno a 15-20 milioni di euro da versare, insieme al cartellino di Di Lorenzo, nelle casse bianconere per dare il via libera alla partenza dell’ex Fiorentina.