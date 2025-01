Juventus, Motta resta saldo ma il club si cautela: tutti i nomi in caso di fallimento

La notizia riportata ieri in Francia da L'Equipe, secondo cui laavrebbe, ex allenatore del Barcellona, è. La fonte infatti è più che autorevole, e non c'è motivo di dubitare che la notizia non abbia un fondamento.Fatta questa premessa, a quanto ci risultaL'allenatore italo-brasiliano, pur fra mille difficoltà legate soprattutto agli infortuni, è ancoraindicati dalla società: la qualificazione alla prossima Champions League e il superamento della League Phase della Champions attuale.

. Questo lo sanno sia lui che la società, ma ad oggi l'ex allenatore del Bologna, che lo ha scelto personalmente per guidare dalla panchina il nuovo progetto bianconero. Motta, come è nello stile della Juventus,sui fatti e sugli obiettivi, come è sempre accaduto in passato nel club bianconero.che la Juventus starebbe facendo in questa fase sarebbero quindi, qualora dovessero verificarsi le condizioni per le quali si renda indispensabile un avvicendamento in panchina.

stagionali,da prendere in considerazione. E oltre allo spagnolo,Dell'elenco potrebbero far parte tecnici esperti come, che non nasconde la sua voglia di tornare ad allenare in Italia, dopo il fallimento dell'esperienza in Arabia, uno 'juventino doc' come, tecnici 'giovani' ma già con una notevole esperienza come, scommesse comee nomi di rottura come

, con il quale c'era una sorta di accordo verbale prima che Spalletti diventasse da un giorno all'altro il ct della Nazionale. Ma adesso, dando per scontato (e non lo è, come purtroppo sappiamo) che l'Italia si qualifichi.