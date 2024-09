Juventus, Motta sceglie 9 fedelissimi: d'ora in poi saranno insostituibili

GLI ESCLUSI

Naturalmente si parla di esclusi fra virgolette, perché come abbiamo detto, e soprattutto visto, Motta ci ha dimostrato di non guardare in faccia a nessuno e di essere pronto a mettere in campo chiunque se lo meriti. Parliamo quindi di alternative, più che di esclusi: in porta Perin giocherà soprattutto in Coppa Italia; al centro della difesa Danilo e Kalulu saranno le alternative a Bremer e Gatti, con Kalulu pronto a dire la sua anche per la fascia, insieme a Savona e Cabal. A centrocampo, un gradino sotto al trio Koopmeiners, Thuram e Douglas Luiz, troviamo Locatelli e Fagioli, con McKennie come ultima carta e lo scalpitante Adzic pronto a sorprendere. In attacco, Nico Gonzalez potrebbe diventare il decimo fedelissimo, con Conceicao, Mbangula e Weah come riserve, e Milik pronto all'occorrenza a far rifiatare Vlahovic (ma senza scartare l'ipotesi di vedere Nico o anche Yildiz come centravanti).

