Juventus, Motta: "Thuram, Locatelli, Conceicao e Koopmeiners trascinano, tanti altri possono seguirli..."

AFP or licensors

Dopo il pareggio ottenuto contro la Fiorentina, l'allenatore dellaha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le sue dichiarazioni:- "Sono contento perché abbiamo comunque cercato di attaccare e segnare il terzo gol al posto di chiuderci e difendere. Oggi, ma abbiamo lasciato l'opportunità alla Fiorentina di riaprirla".- "Errore di Cambiaso? Io. Dovevamo fare il terzo gol e potevamo gestirla meglio. Dietro abbiamo concesso, ma loro hanno tirato poco. Alla fine conta il risultato, che dice che non siamo stati capaci di vincerla".

- "In altre partite in cui siamo andati in vantaggio abbiamo gestito meglio la fase difensiva, ricompattandoci. Oggi era da cercare il terzo goal e chiudere la partita, con una squadra come la Fiorentina se ti metti indietro diventa difficile. Abbiamo ragazzi come, che hanno voglia di andare in avanti e cercare il goal, sono ragazzi che".