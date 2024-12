Juventus, Thuram: "Preferivo non fare goal e vincere. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio"

AFP or licensors

Dopo la doppietta realizzata contro la, che non è bastata ai bianconeri per ottenere la vittoria, il centrocampista dellaKhephrenha parlato ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le dichiarazioni:Sono più arrabbiato per il pareggio,".- "Abbiamo fatto una buona partita, con personalità, ma questi errori arrivano e fa male. Eravamo bene in campo, ma questo è il calcio".- "Mi piace fare queste corse,e anche i miei compagni. Questa sera c'era una bella partita".

- "Non so cosa è cambiato, siamo una squadra giovane e dobbiamo trovare il giusto equilibrio".