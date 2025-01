Juventus, Motta: "Tutte le squadre fanno fatica col Club Brugge. Douglas Luiz? Qualità superiore"

2025 Getty Images

Il tecnico della Juventusha parlato a Sky Sport, dopo il match di Champions League contro il Club Brugge chiuso sullo 0-0.TROPPO POCO PER VINCERE? - "Tutte le squadre che hanno giocato qui hanno avuto difficoltà, loro si difendono molto bene e lasciano sempre uno in più dietro. Abbiamo avuto difficoltà, senza soffrire, ma non creando abbastanza per vincere. Potevamo fare meglio, rispettando l'avversario e non togliendo loro il merito perché hanno messo in difficoltà tanti. Abbiamo sofferto molto poco, ma creato non sufficientemente per vincere".

SBLOCCARSI - "Abbiamo sofferto molto poco. Oggi dopo tanto tempo abbiamo tanti giocatori a disposizione, in particolare gli attaccanti. Sono giocatori che voglio vedere di più e devono contribuire di più".LOCATELLI - "Un modo per restare equilibrati in campo, Manu sa quando abbassarsi e quando andare a prendere l'avversario. Con queste situazioni di gioco, voglio vedere di più gli attaccanti. Oggi Samuel ha provato qualcosa in più, gli altri 5 li voglio vedere di più".DOUGLAS LUIZ - "E' un giocatore di una qualità tecnica superiore, sta bene fisicamente e ci permette di ruotare a centrocampo. Ultimamente ha fatto bene, insieme agli altri centrocampisti. Questo permette che in tante partite che avremo posso ruotare e avere il meglio da ognuno".